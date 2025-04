Lenzing gab im Berichtszeitraum 2024 auch personelle Veränderungen im Vorstand bekannt. Rohit Aggarwal übernahm zum 1. September 2024 die Position des CEO. Stephan Sielaff, bisheriger CEO des Unternehmens, schied im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat per Ende August 2024 aus der Lenzing AG aus. Rohit Aggarwal ist Betriebswirt mit Schwerpunkt Strategie und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen in der Textil- und Chemieindustrie. Walter Bickel wurde als Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer der Lenzing AG bis Ende 2025 ernannt.



Die außerordentliche Hauptversammlung der Lenzing AG wählte Marcelo Feriozzi Bacci (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028 beschließt), Carlos Aníbal de Almeida Junior (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028 beschließt) und Markus Fürst (bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028 beschließt) neu in den Aufsichtsrat. Damit setzt sich der Aufsichtsrat der Lenzing AG wieder aus zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Christian Bruch war nach der letzten Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglied zurückgetreten. Weiters hatten Nicole van der Elst Desai und Melody Harris-Jensbach ihre Aufsichtsratsmandate vorzeitig zurückgelegt.



Die B&C Gruppe und der brasilianische Zellstoffproduzent Suzano S.A. hatten eine langfristige Partnerschaft im Zusammenhang mit der Mehrheitsbeteiligung an Lenzing unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung hatte Suzano S.A. von der B&C Gruppe einen Anteil von 15 Prozent an der Lenzing AG übernommen. Suzano S.A. ist der weltgrößte Zellstoffproduzent mit Sitz in São Paulo und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von umgerechnet mehr als 7 Mrd. Euro.