CEO Haider: Strategie bestätigt : Nach Neuaufstellung: Semperit erzielt wieder Gewinne

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Der börsenotierte Gummi- und Kautschukkonzern Semperit ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. In den ersten drei Quartalen drehte das Ergebnis nach Steuern heuer im Vergleich zur Vorjahresperiode von minus 26,8 Millionen Euro auf plus 7,1 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 2,5 Prozent auf 506,6 Mio. Euro zurück.