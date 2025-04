Pierer wolle länger investiert bleiben, sagt Rinnerberger: "Das ist auf eine zukunftsgerichtete Partnerschaft von Pierer und Luxshare angelegt", so der Leoni-Chef. Er selbst habe seinen zunächst nur auf ein Jahr angelegten Vertrag bis 2027 verlängert: "Ich habe immense Freude daran, dieses Unternehmen wieder auf Spur zu bringen." Noch verdient Leoni aber kein Geld, weil die Autokonjunktur schwach ist. Rinnerberger: "Deshalb haben wir unser laufendes Sanierungsprogramm erweitert. Wir nehmen in Kauf, dass uns die Rückstellungen dafür 2024 noch mal in die roten Zahlen drücken könnten."

>>> Stefan Pierer: "Ein einzelner Chiphersteller hat die ganze Industrie in Mitleidenschaft gezogen"

Der Umsatz werde um bis zu 10 Prozent auf rund 5 Mrd. Euro schrumpfen, operativ werde wohl eine schwarze Null zu Buche stehen. "2025 wollen wir auf jeden Fall besser abschneiden", so Rinnerberger. Der Umbau geht an der 95.000 Mitarbeiter starken Belegschaft freilich nicht spurlos vorbei: "Wir haben Werke geschlossen oder verlagert und Mitarbeiter abgebaut." Außerhalb der Produktion fielen rund 4.500 Stellen weltweit weg, davon 400 in Deutschland und anderen Hochlohn-Ländern. "Damit haben wir im vergangenen Jahr begonnen, ein Gutteil ist bereits geschafft."

Bei der Produktion der aus zahllosen Kabeln, Steckern und Clips bestehenden Bordnetze ist immer noch viel Handarbeit. Der Kostendruck der Autobauer führt dazu, dass Leoni die Fertigung zum Teil von Osteuropa Richtung Marokko oder Tunesien verlagert. In Kitzingen forschen die Techniker unterdessen daran, wie sich die Bordnetze künftig zumindest zum Teil von Robotern statt von Menschen bestücken und umwickeln lassen.