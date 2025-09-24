Nach dem Abbau von Leiharbeitern wächst nun auch unter der Stammbelegschaft des Voestalpine-Standorts Böhler Bleche in Mürzzuschlag die Unsicherheit. „Wir fürchten uns um unsere Jobs“, heißt es hinter vorgehaltener Hand aus dem Werk. Derzeit nimmt ein externes Beratungsunternehmen den Standort genau unter die Lupe – was bei vielen die Sorge vor weiteren Einschnitten schürt. Intern ist bereits von einem „Sanierer“ die Rede.

>>> Voestalpine-Gewinn bricht ein – drohen Personalmaßnahmen?

„Ich höre diese Stimmen auch, die wirtschaftliche Lage ist schwierig“, bestätigt Bürgermeister Karl Rudischer die angespannte Stimmung in der Region. Auch er sorgt sich: „Es gibt Leute, die sagen mir: Wir haben zwar genug Arbeit, aber wir verdienen nichts dabei.“ Rund 450 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, wie auch das Portal MeinBezirk.at berichtete.