Rüstungsindustrie : KNDS plant Börsengang – ein Rüstungsgigant zwischen Vision und Realität

30.09.2025
Lesezeit: ca. 5 Minuten
KNDS will an die Börse – und zu Europas Rüstungschampion werden. Die Auftragsbücher sind voll, doch die Integration des deutsch-französischen Gemeinschaftsunternehmens bleibt brüchig. Leopard und Leclerc marschieren weiter getrennt. Kann KNDS wirklich ein europäischer Champion werden – oder zerbricht die Vision an den eigenen Widersprüchen?

Deutschland, Kampfpanzer, Kette, Leopard 2 A5, MBT, Scan, Sommer, Tag, T

Der Leopard 2: Das Herzstück von KNDS ist stärker gefragt denn je. 

- © KNDS

Erstveröffentlichung
30.09.2025
Letzte Aktualisierung
30.09.2025
Dominique Otto