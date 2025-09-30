Kaum zehn Jahre nach der Gründung, bereitet sich der Konzern auf die nächste Etappe vor: den Börsengang. „Ein solcher Schritt ist für 2026 realistisch“, sagt dazu der neue Konzernchef Jean-Paul Alary. „Richtig ist: Unsere Eigentümer und der Verwaltungsrat haben mich gebeten, einen Börsengang als Option vorzubereiten. Und dabei ist Schnelligkeit entscheidend. Bis 2026 muss KNDS bereit sein für einen möglichen IPO.“

Der Moment scheint günstig: Während Konkurrent Rheinmetall an der Börse Rekorde jagt, kann auch KNDS mit vollen Auftragsbüchern und wachsender Produktion punkten. Das Unternehmen erwirtschaftete 2024 rund 3,8 Milliarden Euro Umsatz, der Auftragsbestand liegt bei 23,5 Milliarden Euro. Über 11.500 Menschen arbeiten für den Konzern – rund 40 Prozent mehr als noch vor drei Jahren. In den deutschen Werken soll die Produktion bis 2028 um 60 Prozent steigen, etwa durch das neue Werk in Görlitz, ein früheres Alstom-Eisenbahnwerk.

Offen bleibt die Frage, wer beim Börsengang einsteigen könnte. Rheinmetall schließt Alary kategorisch aus: „Rheinmetall wird nicht die strategische Ausrichtung bieten, die für KNDS erforderlich ist.“ Auch Airbus oder Thales kommen nicht infrage, Private-Equity-Investoren hingegen schon. Und über allem steht die politische Dimension: In Berlin wird über eine Sperrminorität von 25 Prozent diskutiert.

Alary selbst bleibt vage: „Fest steht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Entscheidung gibt, was einen Börsengang angeht.“ Doch selbst wenn die Eigentümer sich einigen, steht KNDS vor einer viel grundsätzlichere Bewährungsprobe: Nationale Interessen müssen überwunden werden – nicht nur zwischen deutscher Familienholding und französischem Staat, sondern auch in der täglichen Zusammenarbeit. Bislang gibt es kaum echte Integration, Leopard und Leclerc laufen weitgehend getrennt, gemeinsame Projekte wie das Main Ground Combat System (MGCS) liegen in der Zukunft. Wer über einen „europäischen Champion“ spricht, muss deshalb zurückschauen: auf die Gründung 2015 und die Widersprüche, die das Unternehmen bis heute prägen.

