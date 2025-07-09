Stickoxide, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid: Viele luftgetragene Schadstoffe entziehen sich dem menschlichen Auge, nicht aber der Messtechnik. Emissionsmessungen sind in zahlreichen Industriebereichen gesetzlich vorgeschrieben und gehören zum Alltag. Sie dienen der Überwachung technischer Prozesse ebenso wie der Einhaltung von Grenzwerten gemäß Luftqualitätsrichtlinie (EU 2024/2881). Dabei fließen sie in Nachhaltigkeitsberichte ein oder unterstützen Zertifizierungsprozesse.

Voraussetzung für belastbare Messergebnisse ist die regelmäßige Kalibrierung der eingesetzten Sensoren. Kalibriergase sind dabei das zentrale Medium, um die Genauigkeit sicherzustellen, im stationären Messsystem ebenso wie im mobilen Prüfgerät.