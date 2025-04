Die entsprechenden Beschlüsse sollen in der nächsten Sitzung des Aufsichtsrates am 26. März dieses Jahres gefasst werden. Der Absolvent der Universität für Bodenkultur (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) ist unmittelbar nach seinem Studium in die Baubranche eingestiegen und seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Leitungs- und Führungsfunktionen für den Porr-Konzern tätig, seit 2020 als Mitglied der Geschäftsführung der Porr Bau GmbH. In dieser Funktion leitete er den Bereich Infrastruktur und Tiefbau in Österreich, dem größten Heimmarkt des Konzerns. Raschendorfer war den Angaben zufolge vier Jahre im Unternehmen tätig.

>>> Auffassungsunterschiede: Porr-Vorstand Raschendorfer tritt zurück

"Die Porr fokussiert sich in ihrer Ausrichtung in den kommenden Jahren weiter auf ihre Heimmärkte und ihre Strategie des intelligenten Wachstums mit 'Green and Lean'", betonte Konzernchef Karl-Heinz Strauss am Mittwoch in einer Aussendung. "Wir rechnen damit, dass der Infrastrukturausbau auch in den nächsten Jahren die treibende Kraft im Baubereich sein wird."

Als COO werde Josef-Dieter Deix nun das operative Geschäft im Segment Infrastruktur International inklusive Tunnelbau sowie die Heimmärkte Polen, Tschechien und die Slowakei, in welchen der Tiefbau der leistungsstärkste Bereich ist, verantworten.