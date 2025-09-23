Der britisch-indische Automobilhersteller Jaguar Land Rover (JLR) kämpft mit den weitreichenden Folgen eines massiven Cyberangriffs, der Ende August 2025 bekannt wurde. Die Attacke hat nicht nur zu einem vollständigen Produktionsstopp geführt, sondern auch eine Kettenreaktion in der britischen Automobilbranche ausgelöst.

Wie das Unternehmen mitteilte, bleibt die Produktion bis mindestens 1. Oktober stillgelegt. Medienberichte gehen sogar davon aus, dass der Stillstand bis November andauern könnte – mit potenziellen Kosten in Millionenhöhe. Täglich laufen bei JLR normalerweise etwa 1.000 Fahrzeuge vom Band. Der wirtschaftliche Schaden wird bereits jetzt auf bis zu 120 Millionen Pfund (ca. 138 Mio. Euro) geschätzt.

„Wir haben diese Entscheidung getroffen, um Klarheit für die kommenden Wochen zu schaffen, während wir einen gestaffelten Neustart vorbereiten und unsere Ermittlungen fortführen“, erklärte JLR auf seiner Webseite.