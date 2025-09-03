Abseits vom gewöhnlichen akademischen Betrieb werden hier neue Wege beschritten. Den digitalen Standort Österreich von einer bescheidenen Position aus, in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, ist dabei das erklärte Ziel. Weg, von formelhaften Bekenntnissen zu Innovation und Digitalisierung. Weg, vom Reden – hin zur Umsetzung, lautet die Devise. Eine Universität, die von Grund auf anders denkt und Unternehmen als Partner die Möglichkeit haben, Teil dieses Erfolgsprojektes zu werden. Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U spricht über Strukturen, Synergien, digitale Transformation und wie die Zukunft aussehen könnte.

Europa unter Druck

Die Ausgangslage ist bekannt: Europas Industrie steht unter massivem Druck. Die üblichen Verdächtigen sorgen für stürmische Zeiten. Hohe Energiekosten, Fachkräftemangel, eine Regulatorik, die oft lähmt statt befähigt. Selbst klassische Produktivitätsschrauben weiterzudrehen würde nicht reichen, um den gewünschten Wachstumspfad wiederzufinden. „Ohne konsequenten Einsatz digitaler Technologien und, vor allem ohne die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, bleibt Europa zurück“, ist Stefanie Lindstaedt überzeugt.

Manager of Change

Genau hier setzt die IT:U an. Statt weiterer hoch spezialisierter Monokulturen in Forschung und Lehre, schafft sie symbiotische Experten: interdisziplinär denkend, technisch versiert, aber ebenso sozial und kritisch geschult. „Ein Typos `Manager of Change` der als Vermittler, Impulsgeber, digitaler Experte und Mediator zwischen den Disziplinen agiert. Mit einem Bein fest in seinem Fachbereich, sei es technisch, sozialwissenschaftlich oder naturwissenschaftlich und mit dem anderen tief verankert in der digitalen Transformation, wie Algorithmen, Daten und KI“, erklärt die Gründungspräsidentin. Diese doppelte Strategie bildet das Fundament, ergänzt durch Fähigkeiten die Unternehmen so dringend brauchen, wie Projektmanagement, kritisches Denken, Führung, Teamfähigkeit. Menschen, die nicht nur in Bits und Bytes denken, sondern Probleme ganzheitlich durchdringen und nicht reflexartig jedes Problem mit KI erschlagen, sondern im Team die intelligenteste Lösung entwickeln.