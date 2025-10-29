Im beschaulichen Tiroler Inntal, wo Touristen die Bergidylle suchen und Kuhglocken den Ton angeben, steuert Innio seine weltweiten Geschäfte. Das Unternehmen – besser bekannt durch seine Marke Jenbacher – entwickelt hier Hochleistungsmotoren, die weltweit in Kraftwerken, Rechenzentren und Industriebetrieben im Einsatz sind. Was auf den ersten Blick nach Provinz klingt, ist in Wahrheit ein Milliardenunternehmen: Analysten taxieren den Wert inzwischen auf rund zwölf Milliarden Dollar.

>>> Innio bis Trumpf: Österreichs größte Maschinenbauer

Einst Teil des US-Giganten General Electric, 2018 vom Finanzinvestor Advent übernommen, sind die Tiroler seit Jahren ein Kandidat für den Kapitalmarkt. Schon 2022 stand ein Börsengang im Raum, doch die geopolitische Lage und der Ukrainekrieg ließen die Pläne platzen. Nun, drei Jahre später, wagt man den zweiten Anlauf – unter weitaus besseren Vorzeichen. Aus einer geplanten Bewertung von fünf Milliarden ist mehr als das Doppelte geworden. Für die Tiroler Zentrale stellt sich damit die Frage: Wird Jenbach weiterhin das Herz des Unternehmens bleiben – oder zur verlängerten Werkbank eines globalen Konzerns?