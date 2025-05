INDUSTRIEMAGAZIN:

Plastik, Holz, Textilien. Das meiste davon landet noch immer auf der Deponie oder in der Müllverbrennungsanlage. Aber was wäre, wenn man jedes Material schon beim Sortieren so gut erkennt wie ein Sommelier seinen Lieblingswein?

Joanneum Research hat in Graz ein österreichweit einzigartiges Hyperspektrallabor aufgebaut. Das Ziel: Materialien so präzise analysieren, dass sie nicht nur erkannt, sondern in ihrer Reinheit beurteilt werden können.