Mit einem Gesamtflottenwert von 255 Milliarden US-Dollar liegt China klar an der Spitze – erstmals vor traditionellen Schwergewichten wie Japan. Die chinesischen Reedereien, darunter der Staatskonzern COSCO, haben nicht nur massiv in neue Containerschiffe und Tanker investiert, sondern zugleich in Hafeninfrastruktur, Logistikplattformen und globale Transportketten.

Auffällig ist der hohe Anteil an modernen Tankern in chinesischem Besitz: Rund 1.764 Schiffe umfasst die chinesische Tankerflotte, mit einem geschätzten Wert von 47,9 Milliarden US-Dollar. Zudem drängen chinesische Eigentümer verstärkt in das LNG-Geschäft vor – ein Bereich, der auch vor dem Hintergrund globaler Energieverschiebungen an Bedeutung gewinnt.

Die Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road) dient nicht nur geopolitischen Zielen, sondern auch einer gezielten maritimen Expansion. China agiert zunehmend als globaler Logistikakteur – mit ambitionierter Flottenpolitik als Rückgrat.

Noch vor zwei Jahrzehnten war die Volksrepublik in der Schifffahrt eher als Produktionsstandort für Werften relevant. Heute besitzt sie die weltweit wertvollste Handelsflotte und kontrolliert große Teile der Container-, Tanker- und Massengutschifffahrt – nicht nur durch staatliche Unternehmen wie COSCO, sondern auch durch massive Infrastrukturprojekte entlang der „Maritimen Seidenstraße“. Mit dem Aufstieg zur Eignernation Nummer eins verschiebt sich auch die maritime Machtbalance: Chinesische Interessen beeinflussen heute die Logistik in Afrika, Südostasien und zunehmend auch in Europa – etwa über Beteiligungen an Terminals wie Piräus oder Rotterdam.