HAI Hammerer Aluminium Deindustrialisierung : Drittes Rezessionsjahr: HAI-Chef van Gils warnt vor Europas gefährlicher Selbstblockade

24.11.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Schrottexporte nach USA, die Europa schwächen, chinesische Rivalen, die ihren machtvollen Aufstieg planen: Während USA und China knallhart agieren, ringt Europa mit Bürokratie und Tempoverlust, sagt Hammerer-Aluminium-CEO Rob van Gils. Die Industrie setzt nun selbst ein Gegenzeichen: Die Aluminiumverbände haben eine Initiative gegen die Schrottabwanderung angestoßen – und Brüssel dürfte reagieren.
Rob van Gils HAI

"Für jede Entscheidung in Europa braucht es 37 Runden und zwei Jahre“.
Rob van Gils, CEO HAI

- © Thomas Topf

Erstveröffentlichung
24.11.2025
Letzte Aktualisierung
24.11.2025
Daniel Pohselt