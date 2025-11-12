Hammerer Aluminium Industries (HAI) mit Sitz in Ranshofen bei Braunau streicht weitere 20 Arbeitsplätze an der Unternehmenszentrale. Das teilte das Familienunternehmen am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Bereits im Jahr 2024 wurden konzernweit 250 Stellen abgebaut – nun folgen zusätzliche Kürzungen, insbesondere im Verwaltungsbereich.

In Summe sind seit dem Jahr 2022 rund 450 Arbeitsplätze entfallen, davon allein 170 in Ranshofen. Parallel dazu verzeichnete HAI einen deutlichen Umsatzrückgang: von 989 Millionen Euro im Jahr 2022 auf aktuell 822 Millionen Euro. Die Ursachen liegen laut CEO Rob van Gils in einer breitflächigen Investitionszurückhaltung auf Kundenseite: „Unsere Kunden tun sich allesamt schwer. Das hat sich abgezeichnet und trifft nicht nur die Autoindustrie, sondern auch den Maschinenbau und die Baubranche. Die Stimmung ist schlecht, es wird wenig investiert.“

HAI beliefert mit seinen Produkten zahlreiche Branchen, darunter die Automobil-, Bau- und Maschinenbauindustrie. Der international tätige Aluminiumverarbeiter betreibt acht Standorte in Österreich, Deutschland, Rumänien, Polen und Südkorea.

