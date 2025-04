US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union erheben zu wollen. „Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir werden sie sehr bald bekannt geben“, erklärte Trump während einer Kabinettssitzung auf eine Journalistenfrage. Er fügte hinzu: „Es werden 25 Prozent sein, allgemein gesprochen, und zwar für Autos und alle anderen Dinge.“

In gewohnt scharfer Rhetorik warf Trump der Europäischen Union erneut vor, die USA wirtschaftlich auszunutzen. Seiner Meinung nach sei die EU gegründet worden, „um die USA über den Tisch zu ziehen“. Dies sei „der Zweck“ der Union, betonte er.