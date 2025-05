Das Pendel schlägt zurück: Immer mehr Unternehmen verabschieden sich ganz oder teilweise von Public-Cloud-Modellen und verlagern ihre Workloads zurück in eigene Rechenzentren oder private Cloud-Umgebungen. Der Trend hat bereits einen Namen: Cloud-Repatriierung. Laut einer CIO-Umfrage von Barclays aus dem vergangenen Jahr planen 83 Prozent der befragten Unternehmen, ihre Workloads wieder verstärkt in private Clouds zu verschieben. Auch IDC bestätigt diese Entwicklung: In einem Blogbeitrag spricht das Institut von 70 Prozent der Unternehmen, die an einer Rückverlagerung in lokale oder hybride Umgebungen arbeiten.

