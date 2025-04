Der Zucker- und Stärkekonzern Agrana hat nach einer Gewinnwarnung am Montag eine umfassende Neuausrichtung seiner Konzernstrategie vorgestellt. Unter dem Namen „Next Level“ plant das Unternehmen, jährlich 80 bis 100 Millionen Euro einzusparen. Diese Einsparungen sollen durch eine Neustrukturierung der Holding sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen erreicht werden.

>>> Agrana-Chef Büttner: "Ideologien, die das Trennende über das Gemeinsame stellen, sind gefährlich"

Im Zuge der Restrukturierung wird die Holding in eine „verschlankte strategische Holding“ umgewandelt. Zudem werden zwei neue Geschäftsbereiche geschaffen: „Agricultural Commodities & Specialities“ und „Food & Beverage Solutions“. Diese sollen Kompetenzen bündeln und Synergiepotenziale besser nutzen, um Effizienz, Innovation und profitables Wachstum zu fördern, so Agrana in einer Mitteilung. Die Pläne wurden in der Aufsichtsratssitzung am Dienstag beschlossen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!