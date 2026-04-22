Beim Pharmakonzern Sandoz in Tirol wird nach dem bereits bekannt gewordenen Stellenabbau in Kundl nun eine weitere, wenn auch deutlich kleinere Stilllegung konkret: Am Standort Langkampfen/Schaftenau im Bezirk Kufstein wird die Produktion des Wirkstoffs Thyronin eingestellt. Nach Unternehmensangaben sind davon 30 Beschäftigte betroffen. Für einen größeren Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits alternative Positionen gefunden worden, für die übrigen liefen Gespräche mit dem Betriebsrat. Sandoz hofft nach eigenen Angaben, bis Ende 2026 eine Lösung zu finden. Die Belegschaft sei schon vor rund einem Jahr darüber informiert worden, dass die Thyronin-Produktion mit Ende 2026 auslaufen werde.

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Das Unternehmen begründet die Entscheidung mit der wirtschaftlichen Lage des Produkts. Bei Thyronin handle es sich um einen vergleichsweise kleinen Produktionsstrang mit geringem Volumen. Zugleich seien Nachfrage und Preise auf dem Weltmarkt zurückgegangen. In Verbindung mit hohen Fixkosten sei die Herstellung daher „wirtschaftlich nicht mehr tragbar“. Stillgelegt werden sollen nach diesen Angaben nicht nur die Produktionsanlagen selbst, sondern auch Lagertanks und dazugehörige Nebenräume. Thyronin ist eine Grundsubstanz für verschiedene Schilddrüsenhormone.