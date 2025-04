Mehr als 500 Millionen US-Dollar investierte ABB in den vergangenen drei Jahren in sein US-Geschäft. Darunter flossen 100 Millionen US-Dollar in ein neues Produktions- und Innovationszentrum für Industrieantriebe in New Berlin, Wisconsin, das im Oktober 2024 in Betrieb geht. Im April 2025 wird ABB in Albuquerque, New Mexico, ein neues Werk für 40 Millionen US-Dollar eröffnen, in dem neueste Technologien zur Verbesserung der Robustheit und Belastbarkeit von Stromnetzen hergestellt werden.

Im Jahr 2024 erzielte ABB in den USA einen Umsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar, was etwa 27 Prozent des Gesamtumsatzes des Konzerns entspricht. Mit rund 17 000 Mitarbeitenden betreibt ABB fast 40 Produktions-, Vertriebs- und Betriebsstätten in 20 US-Bundesstaaten, darunter neun grosse Forschungs- und Entwicklungszentren. ABB ist in allen 50 Bundesstaaten der USA vertreten. Rund 75 bis 80 Prozent der von ABB in den USA verkauften Produkte werden heute in den USA hergestellt. Seit 2010 hat ABB mehr als 14 Milliarden US-Dollar in den Kapazitätsausbau sowie in Fusionen und Übernahmen in den USA investiert.