"Wir profitieren von den Schwierigkeiten der Autoindustrie", sagt etwa Hensoldt-Chef Oliver Dörre. Das Unternehmen aus Taufkirchen bei München baut Hochleistungsradare, die in der Luftverteidigung der Ukraine zum Einsatz kommen. Man sei in Gesprächen mit den Autozulieferern Continental und Bosch über die Übernahme von Beschäftigten, erläutert Dörre. Darüber hinaus könnte Hensoldt gewisse Komponenten per Auftragsfertigung von bisher auf die Autobranche spezialisierten Firmen herstellen lassen. "Dadurch würden wir der etablierten Basis der Automobilindustrie Auslastung zur Verfügung stellen." Die deutsche Firma verbaut etwa Kabelbäume in Sensoren. Und die gebe es auch in Fahrzeugen. "Das Thema wird uns 2025 beschäftigen und wir werden hier die nächsten Schritte gehen", kündigt Dörre an.

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Die Hersteller von Panzern, Munition und militärischen Fahrzeugen sind händeringend auf der Suche nach Kapazitäten, Fachkräften und Fabriken, um die immer drängender werdende Nachfrage zu befriedigen und ihre Produktion rasch zu steigern. Dabei greifen sie auch auf die einstige Vorzeigebranche zurück und stellen von den Automobilherstellern freigesetztes Personal ein oder widmen ganze Fabriken um.