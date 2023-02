Wir bleiben beim Thema Kursleiter. Dieser sollte einen hohen Praxisbezug haben – besonders, wenn es darum geht, verschiedene Sichtweisen zu einem Thema zu beleuchten – , aber darüber hinaus auch ein guter Vortragender sein. „Die mit Titeln höchstdekorierte Referentin bringt nichts, wenn sie die Materie nicht gut bis gar nicht vermitteln kann“, heißt es auch vom Anbieter ICC Austria.

Wie viel zählt ein bekannter Name beim Kursanbieter wirklich? Und was ist besser: Spezialisierungen oder Komplettanbieter?

Was ein gutes Seminar aber vor allem bieten sollte ist genau das, was es verspricht. Ein Teilnehmer muss sich auf die Beschreibung verlassen können, ganz nach dem Motto: „You get what you pay for“. Idealerweise ist es auch während des Workshops selbst oder in Form von anschließendem Support möglich, dass der Referent auf die Teilnehmer persönlich eingeht – das macht gute Betreuung aus. „Persönliche und professionelle Betreuung, und maßgeschneiderte Angebote statt Kurse von der Stange sind sicherlich gute Zeichen für einen qualitativen Anbieter“, sagt Florian Karnutsch, Managing Director des Cambridge Institute in Wien.