Sie haben vorhin den Sweetspot zwischen hungrig und überfressen erwähnt, an dem Affen am bereitesten für neue Erfahrung und damit Risiko sind. Wenn wir annehmen, das ließe sich auch auf Menschen übertragen: Wo würde der Sweetspot liegen?

Fischer Das lässt sich nicht so einfach sagen, denn das Phänomen Risikobereitschaft ist ja nicht monokausal. Beim Menschen kommen außerdem auch kulturelle Gepflogenheiten dazu. Die können sich allerdings sehr schnell ändern. Heute gelten viele Verhaltensweisen als hochgefährlich, die noch vor wenigen Jahrzehnten völlig normal waren. Sehr gut kann man das bei der Ängstlichkeit sehen, mit der heute, zumindest bei uns, Kinder aufgezogen werden. Wer schickt in einer Stadt noch seine Kinder zum Spielen nach draußen, oder lässt sie auf einen Baum klettern? In der freien Wildbahn würden wir so eine extreme Veränderung innerhalb von zwei Generationen niemals sehen.

Der Hang zu Absicherung, das sinkende Vertrauen in die eigene Resilienz ließe sich vielleicht auch damit erklären, dass wir nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Gesellschaft immer älter werden.

Fischer Das kann man als These aufstellen. Aber wenn es so ist, dann handelt es sich dabei um kulturellen Wandel. Evolution geht nicht so schnell. Den Drang, alles per Gefahrenbeurteilung zu regeln und jedes Risiko auszuschließen, können daher Soziologen wahrscheinlich besser erklären als ich. Die Tatsache, dass wir in einer zunehmend überalterten Gesellschaft leben, in der ältere Leute immer länger den Ton angeben, erklärt für mich allerdings nicht, warum auch junge Leute, heute risikoaverser sind. Mit Corona hat sich das Bedürfnis nach Sicherheit noch einmal verstärkt. Mir kommt auch vor, dass Angst vor Risiko im deutschsprachigen Bereich besonders ausgeprägt ist.

Ist das tatsächlich so?

Fischer Es fällt schon auf, dass, wenn wir am Primatenzentrum eine Anzeige für Feldassistenz in Senegal schalten, dann bekommen wir so gut wie nie Bewerbungen von Deutschen. Wir bekommen Bewerbungen aus Spanien und aus Italien und auch aus Frankreich, und natürlich welche aus Afrika, aber keine Deutschen. Es gibt bei uns offenbar kaum noch Leute, der Feldforschung in Afrika machen möchte. Wenn ich im Bachelor-Studium von dieser Möglichkeit erzähle, dann heißt es: Nee, das ist so weit weg, das ist mir zu unsicher, zu fremd. Ich denke schon, dass junge Menschen heute in ein Dasein hineinsozialisiert werden, wo schon in der Schule vermittelt wird, Risiko möglichst zu vermeiden. Also nicht rausgehen, weil es zu gefährlich ist, und keine Abenteuer zu wagen.