Bildungsinstitutionen und Weiterbildungsanbieter haben auf diesen Wandel reagiert. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an Formaten – von intensiven Kurzlehrgängen über praxisnahe Diplomprogramme bis hin zu akademischen Studiengängen auf Master-Niveau.

So bieten Hochschulen und Bildungspartner MBA-Programme an, die Managementwissen mit KI-Kompetenz verknüpfen. Die Inhalte reichen dabei von digitaler Transformation und Automatisierung über Datenethik bis zu strategischem KI-Einsatz im Unternehmen. Teilnehmer:innen erwerben dort nicht nur technisches Wissen, sondern lernen auch, wie sich Organisationen durch KI verändern – und welche Rolle Führung dabei spielt.

Für alle, die kein komplettes Studium absolvieren möchten, sind modulare Formate interessant – etwa Diplomlehrgänge, die praxisorientiertes Wissen in überschaubarer Zeit vermitteln. Sie eignen sich besonders für Fachkräfte, die ihr Wissen punktuell ausbauen wollen – etwa im Projektmanagement, Controlling oder Business Development.

Noch niederschwelliger sind kompakte Zertifikatskurse, die Grundwissen vermitteln: Was ist KI? Wie funktionieren Sprachmodelle? Wie kann ich ChatGPT im Berufsalltag sinnvoll einsetzen? Solche Formate werden unter anderem von der E-Learning Group (ELG) angeboten, einem auf digitales Lernen spezialisierten Bildungsanbieter im deutschsprachigen Raum, der sich auf berufsbegleitende Online-Programme fokussiert.

Gerade diese Kurzformate stoßen auf positives Echo – besonders dann, wenn sie nah am beruflichen Alltag ausgerichtet sind. So berichten Teilnehmende von einem unmittelbaren Nutzen in ihrer täglichen Arbeit. Eine Projektmanagerin etwa beschreibt, dass sie „in kürzester Zeit einen Einblick in die KI-Welt erhalten“ habe – und das Gelernte direkt anwenden könne. Auch die Aktualität der vermittelten Inhalte wird geschätzt: Ein Teilnehmer aus dem technischen Vertrieb hebt besonders das Thema „Prompt Engineering“ hervor, das ihm geholfen habe, KI-Tools gezielter einzusetzen. Und eine weitere Absolventin lobt die verständliche Aufbereitung des Stoffs, der wissenschaftlich fundiert sei, aber dennoch gut zugänglich bleibe.

Diese Erfahrungen zeigen: Wenn es gelingt, komplexe Technologie mit konkreten Anwendungsbeispielen zu verbinden, entsteht echter Mehrwert – nicht nur auf dem Papier, sondern im Berufsalltag.