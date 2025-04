Das Cambridge Institute belegt den ersten Platz im Ranking der besten Seminaranbieter 2025 im Bereich Sprachen. Eine vom INDUSTRIEMAGAZIN in Auftrag gegebene Branchenstudie erfasste die Bewertungen von 250 Personalentscheidern und 250 Teilnehmern hinsichtlich Inhaltsqualität, Vortragenden und Wissensvermittlung bei insgesamt 75 Fortbildungsanbietern. In der Kategorie Sprachen setzte sich das Cambridge Institute gegen acht weitere Anbieter durch und sicherte sich den ersten Platz vor Berlitz und dem Amerika-Institut.

>>> Österreichs beste Seminaranbieter 2025

„Diese erneute Auszeichnung ist eine großartige Belohnung für unsere tägliche Arbeit. Ich bin unendlich dankbar für dieses wunderbare Team, das mit so viel Hingabe unterrichtet und unsere Kundinnen und Kunden mit Begeisterung zum Erfolg führt. Das Schönste ist, wenn unsere Kundinnen und Kunden uns erzählen, wie unser Unterricht ihr Leben verändert hat – sei es durch neue berufliche Möglichkeiten oder einfach durch das Gefühl, sich in einer anderen Sprache frei ausdrücken zu können. Genau das ist unsere Motivation“, so Florian M. Karnutsch, Managing Director.