Alfred Stern (60), derzeit Vorstandsvorsitzender und CEO der OMV, hat bekannt gegeben, seine Funktion nach Ablauf der laufenden Periode nicht weiterzuführen. Wie das Energieunternehmen am Dienstag mitteilte, informierte Stern den Aufsichtsratsvorsitzenden Lutz Feldmann über seine Entscheidung. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis zum 31. August 2026. Die OMV ließ verlauten, dass über die Nachfolge zu einem späteren Zeitpunkt informiert werde.

>>> OMV-Chef Stern: "Nicht länger abhängig von den Lieferungen durch Gazprom"

Stern war am 1. September 2021 zum CEO der OMV-Gruppe berufen worden. Zuvor leitete er die OMV-Chemietochter Borealis. Sein ursprünglicher Vertrag umfasste eine dreijährige Laufzeit mit einer Option auf Verlängerung um zwei weitere Jahre – vorbehaltlich beidseitigem Einverständnis. Bereits seit dem 1. April 2021 war Stern als Vorstandsmitglied der OMV tätig, zunächst verantwortlich für den Bereich Chemicals & Materials.