INDUSTRIEMAGAZIN: Baumit zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Betrieben beim Lehrlingswettbewerb. Was ist aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept für eine starke und nachhaltige Lehrlingsausbildung im industriellen Umfeld?

Karl Postl: Die Teilnahme an Lehrlingswettbewerben ist bei Baumit im Ausbildungsplan fest verankert. Allein das Mitmachen ist schon eine optimale Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Man lernt dadurch den Umgang mit Zeitdruck. Ich persönlich bin ein Wettkämpfer durch und durch. Ich liebe den Vergleich mit anderen Ausbildungsbetrieben. Der Mehrwert für mich ist dabei: Je besser die Konkurrenz, desto besser wird man auch selbst. Jeder Beruf benötigt eine spezielle Vorbereitung zusätzlich zum „normalen“ Ausbildungsalltag. Es ist mir bewusst, dass wir dadurch mehr Zeit investieren als andere Betriebe aber der Erfolg gibt uns ja recht.

INDUSTRIEMAGAZIN: Wie erleben Sie den Lehrlingswettbewerb 2025 in Hinblick auf Motivation, Weiterentwicklung und Teamgeist Ihrer Lehrlinge? Welche Wirkung hat so ein Wettbewerbserfolg auf die jungen Fachkräfte – aber auch auf das Unternehmen?

Karl Postl: Gerade beim Teambewerb Industrie 4.0 ist die Vorbereitung besonders intensiv. Technisches Wissen allein reicht nicht aus – entscheidend ist, dass die Lehrlinge Verantwortung übernehmen und das Team als Einheit funktioniert.

Für mich als Ausbilder ist es motivierend, wenn der Wettbewerbsfunke beim Training auf die Lehrlinge überspringt. In dieser Phase lernen wir uns noch besser kennen. Der Erfolg ist letztlich ein Gradmesser für die Qualität unserer Ausbildung – und zugleich ein wichtiger Werbefaktor für den Betrieb.

Eine zentrale Rolle spielt auch der Zeitfaktor: Wer im Wettbewerb in kurzer Zeit Spitzenleistungen bringen will, muss sich bestimmte Fertigkeiten im Vorfeld antrainieren. Genau diese Fähigkeiten sind später im Arbeitsalltag von großem Nutzen – etwa bei Wartungen oder Störungen, wo es darauf ankommt, Stillstandszeiten in der Produktion möglichst gering zu halten.

INDUSTRIEMAGAZIN: Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels: Wie gelingt es Baumit, junge Menschen für eine Ausbildung in der Industrie zu begeistern – und langfristig im Unternehmen zu halten?

Karl Postl: Rund 85 Prozent jener Lehrlinge, die wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Lehrwerkstätte ausgebildet haben, sind heute noch bei Baumit beschäftigt – viele davon bereits in Führungspositionen. Aktuell absolviert etwa ein Drittel unserer Lehrlinge die Lehre mit Matura. Der begleitende Matura-Kurs findet ebenfalls bei uns in der Lehrwerkstätte statt und steht auch Lehrlingen und Betrieben aus dem gesamten Piestingtal offen.

Wir erleben, dass Eltern ihre Kinder gerne in unsere Obhut geben – ein klares Zeichen dafür, dass wir bei der Ausbildung junger Menschen vieles richtig machen. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir beim Thema Facharbeitermangel keine Probleme haben.

Unsere Lehrwerkstätte ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Erst im Vorjahr wurden wir mit dem Amazone Award, heuer mit dem WK Top-Ausbilderpreis geehrt.

Besonders stolz sind wir auf unseren jährlichen Tag der offenen Lehrwerkstätte: Eltern, Kinder, Großeltern und auch viele ehemalige Baumit-Mitarbeiter im Ruhestand besuchen uns, um die Ausbildung zu erleben, über die inzwischen auch in den Medien viel berichtet wird.