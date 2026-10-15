Geislinger KI : Vom Schiffsmotor zum KI-Rechenzentrum: Wie Geislinger die 200-Millionen-Marke knacken will

15.10.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Boom rund um ChatGPT und andere KI-Systeme beschert einem Salzburger Familienunternehmen ein überraschendes Geschäft: Geislinger liefert Komponenten für die Notstromversorgung riesiger Rechenzentren. Der Umsatz des Industriebetriebs steigt um fast 15 Prozent. Und das Unternehmen profitiert gleich doppelt von der KI-Revolution.
Geislinger Benjamin

Benjamin Geislinger, Managing Director Geislinger: Im Geschäftsjahr 2025/26 steigerte Geislinger den Umsatz um fast 15 Prozent auf 167 Millionen Euro. Für das laufende Jahr werden 180 Millionen Euro angepeilt

- © Florian Stuerzenbaum

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Erstveröffentlichung
15.10.2026
Letzte Aktualisierung
15.10.2026
Daniel Pohselt