KI Ablatic AI : KI ohne Silicon Valley: Warum Talos aus Linz jetzt die Tech-Giganten herausfordert

17.09.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Das JKU-Spin-off Ablatic AI hat mit Talos ein eigenes Large Language Model entwickelt – trainiert auf europäischer Supercomputer-Infrastruktur und ausgerichtet auf Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität. Bei Werkzeugnutzung und Geschäftsprozessen liegt das Modell laut Benchmarks nahe an internationalen Spitzenmodellen, beim Coding zurück. Entscheidend ist ohnehin eine andere Wette: europäische KI zu wettbewerbsfähigen Kosten anzubieten.
Ablatic AI

Das Linzer JKU-Spin-off Ablatic AI rund um die Gründer Florian Zimmermann (li.) und Julian Mauerkirchner entwickelt ein eigenes Large Language Model, das auf europäischer Supercomputer-Infrastruktur trainiert wird. 

- © Ablatic AI

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Erstveröffentlichung
17.09.2026
Letzte Aktualisierung
17.09.2026
Daniel Pohselt