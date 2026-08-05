KI verändert nicht nur Funktionen, sondern auch Lizenzmodelle. Viele neue KI-Funktionalitäten kommen über Software-OEMs wie Siemens in die Systeme. Brandis nennt als Beispiel Siemens NX beziehungsweise NX X im Subscription-Modell. Kunden mit Miet- oder Abo-Modellen erhalten neue Funktionen laufend eingespielt, während Anwender klassischer Kauflizenzen diese Möglichkeiten oft noch gar nicht nutzen können.



Damit wird KI auch zu einem Treiber für den Wechsel von Kauflizenz zu Subscription. Für DMG MORI Technium entsteht daraus kein gesonderter KI-Aufschlag. Das Unternehmen vertreibt sowohl Kauflizenzen als auch die entsprechenden Subscription- Der eigentliche Hebel liegt für Technium in Training, Beratung und Implementierung: Kunden müssen nicht nur Zugriff auf Funktionen haben, sie müssen diese auch sinnvoll einsetzen können.



Brandis ordnet das in die Gesamtstrategie des Konzerns ein. Sein Unternehmen wird zwar auch an Softwareumsätzen gemessen. Der größere Zusammenhang sei aber, Kunden beim effizienten Betrieb von Werkzeugmaschinen zu unterstützen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels sei es wichtig, Programme effizienter zu erstellen und Maschinen produktiv zu halten. Der Nutzen liegt also nicht nur im Verkauf einer Softwarelizenz, sondern in der Auslastung und Nutzbarkeit der Maschinen.



Interessant ist, dass Brandis KI derzeit noch nicht als zentrales Verkaufsargument sieht. Im Beratungsgespräch oder auf Messen stehe weniger die einzelne KI-Funktion im Vordergrund, sondern die Lösung aus einer Hand: CAM-System, Postprozessor, Schnittstellen, Simulation und Maschinen-Know-how. KI kommt als zusätzlicher Bestandteil hinzu, insbesondere wenn es um den Wechsel in Mietmodelle geht. Kunden erhalten damit Zugriff auf Funktionen, die künftig weiter wachsen werden.



Die Wahrnehmung unterscheidet sich dabei je nach Gesprächspartner. Je höher man in der Hierarchie komme, desto größer sei die Vorstellung, welche Effizienzsteigerungen durch KI möglich werden könnten. Spricht man mit Programmierern, treten eher die Vorbehalte in den Vordergrund - also die Frage, was nicht funktioniert, wo Fehler entstehen und welche Grenzen die Technologie hat. Belastbare Zahlen zur Effizienzsteigerung in der CAM-Programmierung sieht Brandis aktuell noch nicht. Viele Kunden nutzen die neuen Funktionen schlicht noch nicht, weil ihr Lizenzmodell sie nicht enthält. Eine fundierte Bewertung werde erst in einigen Jahren möglich sein.



Brandis sieht Potenzial: KI wird Programmierung effizienter machen, sie wird Anwender unterstützen, sie wird Funktionen automatisieren. Aber sie wird nicht über Nacht die Fachexpertise ersetzen, die für sichere und wirtschaftliche Fertigungsprozesse notwendig ist.

Der nächste Schritt: 3D-Daten verstehen



Für die kommenden Jahre sieht Brandis einen besonders spannenden Entwicklungspfad in der Interpretation technischer Daten. Viele aktuelle KI-Anwendungen sind sprachbasiert. Large Language Models verstehen Texte und können daraus Antworten, Anleitungen oder Vorschläge ableiten. Parallel dazu gibt es große Fortschritte bei Bild- und Videogenerierung. Für die industrielle Fertigung stellt sich jedoch eine andere Frage: Wie gut werden industrielle KI-Systeme technische Zeichnungen, 2D-Informationen und vor allem 3D-Modelle interpretieren können?



Brandis hält diesen Punkt für zentral. Nur weil ein System Sprache versteht, kann es noch nicht automatisch eine technische Zeichnung auslegen oder ein 3D-Modell fertigungstechnisch bewerten. Genau dort könnte künftig erheblicher Mehrwert entstehen. Wenn KI aus Geometrien, Zeichnungen und Modellen besser ableiten kann, welche Bearbeitungsschritte nötig sind, welche Werkzeuge passen und welche Strategie sinnvoll ist, würde sich die CAM-Programmierung deutlich verändern.

Noch ist offen, wie schnell diese Entwicklung kommt. Brandis bleibt vorsichtig. Er sagt, dass sich in den nächsten Jahren viel tun werde, was heute noch gar nicht absehbar sei. Der Rückblick auf die Entwicklung der Chatbots macht ihn jedoch aufmerksam. Hätte man vor wenigen Jahren gefragt, wo diese Systeme heute stehen, wäre die aktuelle Leistungsfähigkeit "schwer vorstellbar gewesen", sagt er.