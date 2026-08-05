DMG MORI KI : KI in der CNC-Fertigung: So will DMG MORI die Programmierung beschleunigen

05.08.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Weniger Programmieraufwand, schnellere Abläufe: DMG MORI bringt Künstliche Intelligenz gezielt in die CNC-Prozesskette. Chatbots erschließen technische Dokumentationen, KI unterstützt bei der NC-Code-Erstellung und wertet 3D-Daten aus. Welchen Nutzen Anwender davon haben sollen.
Artificial Intelligence AI Chatbot Icon on Digital Circuit Board for Machine Learning Tech Concept

KI zieht Schritt für Schritt in die CNC-Prozesskette ein - bei DMG MORI Technium Europe steht dabei vor allem der praktische Nutzen im Vordergrund

- © Jasim - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
05.08.2026
Letzte Aktualisierung
05.08.2026
Daniel Pohselt