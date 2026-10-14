Siemens Bosch ABB : „Europa hat das KI-Rennen verloren“: Warum Siemens, ABB und Bosch jetzt eine historische Chance haben

14.10.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
China drückt die Preise für künstliche Intelligenz, die USA dominieren die großen Modelle - und Europa scheint abgeschlagen. Doch Automobilberater Engelbert Wimmer sieht gerade darin eine enorme Chance für die Industrie. Warum künftig nicht die besten KI-Modelle, sondern das Wissen aus den Fabriken über Milliarden entscheiden könnte.
E & Co Wimmer

KI wird 280-mal billiger: Für Engelbert Wimmer verschiebt das die Machtverhältnisse im Industrie-Geschäft

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Erstveröffentlichung
14.10.2026
Letzte Aktualisierung
14.10.2026
Daniel Pohselt