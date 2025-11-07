Raus ins Feld, Dezentralisieren, Modularisieren, Technologien zusammenfassen, Energie effizienter nutzen, Komplexität reduzieren und vereinfachen: Mit seinem einzigartigen Vario-X System hat Murrelektronik die ganzheitliche Gesamtlösung für diesen Umbruch in der industriellen Automatisierung entwickelt – eine Lösung, die nahtlos und herstellerunabhängig alle Peripherie-Elemente vom Sensor bis zur Cloud integriert.

Vario-X ist eine durchgängig flexible und skalierbare Automatisierungsplattform, die maximale Offenheit und Performance auf allen Ebenen und an allen Schnittstellen bietet. Und das kommt nicht von ungefähr: Das Unternehmen ist der Vorreiter für dezentrale Automatisierungskonzepte, die Signale, Daten und Power in direkte Prozessnähe bringen und so komplett ohne Schaltschränke auskommen.

Hier treffen also weit reichendes Know-how und die jahrzehntelange Erfahrung in der dezentralen Installationstechnik auf die Offenheit und die technologische Kompetenz, um die Steuerungsebene radikal anders zu denken. Das Ergebnis: Murrelektronik macht mit Vario-X und den vorgefertigten Software-Bausteinen die industrielle Automatisierung so einfach, nahtlos und kosteneffizient wie möglich – und das kompatibel mit allen wichtigen Industrieprotokollen.

Durch die modulare Bauweise lassen sich Komponenten einfach und ohne lange Stillstandszeiten hinzufügen oder austauschen. Und der digitale Zwilling macht es möglich, die Maschine oder Anlage bereits vor der Inbetriebnahme virtuell zu testen und zu optimieren.

So haben die Kunden mit Vario-X ein für zukünftige Herausforderungen oder Erweiterungen offenes System und schon heute über 30 Prozent weniger Aufwand für die elektrische Installation. Denn hier schließen sie alle Komponenten direkt im Feld an dezentrale I/O-Module an – und das geht so einfach, schnell und sicher wie einen Stecker in die Steckdose zu stecken, dank Plug & Play-Prinzip mit konfektionierten Anschluss- und Verbindungsleitungen auf der Basis international anerkannter Standards.