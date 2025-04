Im Sommer sprach INDUSTRIEMAGAZIN mit Kostka über Europas industriepolitische Zukunft. Der CEO outete sich als Verfechter von ESG-Zöllen, um der Billigschwemme von Produkten aus China und Indien einen Riegel vorzuschieben. Man könne nicht einfach die Tore aufmachen und "die Produktion in Europa verdammen", sagt er er im Interview, das Sie hier lesen.

Während in Amerika aus Missetaten Präzedenzfälle geschaffen werden, wird in der EU schon im Vorfeld alles Erdenkliche getan, dass ja niemand über eine Linie treten kann", sagte Kostka. Die Amis seien da viel pragmatischer - und entgingen dieser Verordnungsflut.

Wenngleich auch sie nicht vor wirtschaftlichem Unbill gefeit seien. Donald Trumps in der Pandemie verteiltes Helicoptergeld erbte in Form von Inflation die Biden-Administration. Wintersteiger erwirtschaftet in den USA und Kanada bereits ein Viertel seines Gesamtumsatzes, in North Carolina wolle man erweitern.