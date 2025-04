Alexander Deuring studierte Management in Mailand, Madrid und Frankfurt, doch am Ende zog es ihn an den Ort zurück, wo alles begann: nach Bregenz. Genauer gesagt in das Unternehmen seines Vaters Werner, der dort domizilierten Deuring Group, der Muttergesellschaft der deutschen Deurotech Group (Langenfeld), die die meisten Industriebeteiligungen der Familie bündelt. 2002 nach erfolgreicher Restrukturierung des Schwarzacher Anlagenbauunternehmens Schelling (der heutigen IMA Schelling, Anm.) gegründet, erwarb der Vater sukzessive neue Unternehmen in die Firmengruppe.

Der Fokus des Unternehmens war damit gefunden: "Unternehmen speziell der Holzwerkstoff- und Umwelttechnikbranche aus einer finanziell prekären Situation, womöglich einer Insolvenz, zu verhelfen und diese von Kern auf zu sanieren", erzählt Alexander Deuring.



Der 31-jährige leitet in der Gruppe die Bereiche Digitalisierung, Controlling und Effizienzsteigerung und ist auch CEO des größten Unternehmens der Gruppe, der Vits Technology, einem Anbieter von Imprägnieranlagen in der Holzwerkstoff-, Glasvlies- und Leiterplattenindustrie auf der ganzen Welt. "Das Unternehmen ist sozusagen der 'cornerstone'", sagt Deuring. Und das war ihm und dem Vater - übereinstimmend - klar: Sie wollten auch operativ den Unternehmen ihren Stempel aufdrücken.