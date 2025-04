Liebe Leserin, lieber Leser!

Es ist eine Zustandsbeschreibung, die dieser Tage vermehrt zu hören ist: Österreich schießt sich kostenmäßig aus dem Markt. Die Lohnkostendynamik nimmt ein Ausmaß an, das für die Industrie zum Problem wird. Und manch ein Beobachter ist sicher: Überregulierung und Überbürokratisierung beschwören eine massive Deindustrialisierungswelle herauf. Doch steht es um den Standort derart schlecht? Dieser Frage geht IM-Autor Daniel Pohselt in der vorliegenden Coverstory nach. Er hörte neben besorgniserregenden Befunden auch viele optimistische Töne. Durchwegs auch aus der darbenden Automobilindustrie. "Die billigsten waren wir nie und werden wir auch nicht mehr werden", heißt es dort. Doch Qualität, Technik und Preis würden nach wie vor passen. Und siehe da: Der Sales-Trichter in Automotive sei auch wieder besser gefüllt als vor einem Jahr. Alle Stimmen darüber, wo Österreichs Industrie hinsteuert, lesen Sie hier oder ab Seite 14.

2022 war Johann Christof mit seinem Anlagenbauunternehmen in die Insolvenz geschlittert. "Noch laufe ich um Kreditierung", sagt er im Interview auf die Frage, ob er diese Zeit schon im Rückspiegel betrachten kann. Im gegenwärtigen konjunkturellen Umfeld wäre eine Unternehmenssanierung wohl nicht unbedingt leichter, so Christof. Das Gespräch über Neuausrichtung, Mitarbeiter und Kunden, die dem Unternehmen die Treue hielten, Geschäftschancen und Reputation lesen Sie ab Seite 10.

Welche Frauen in erfolgreichen Führungspositionen sind in Österreichs Wirtschaft am besten vernetzt? Die Analytiker von FAS Research, spezialisiert auf die netzwerkbasierte Erstellung von Lagebildern und Strategien, erarbeiteten in Kooperation mit INDUSTRIEMAGAZIN eine Objektivierung von weiblichem Einfluss in der heimischen Wirtschaft. Die Netzwerke der 150 wichtigsten Businessfrauen im Detail hat sich IM-Autorin Michaela Holy-Zwickelstorfer angesehen. Die spannende Analyse lesen Sie ab Seite 24.

In der IT-Welt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie Katastrophen den normalen Betrieb eines Unternehmens beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen können. Nach Angaben der amerikanischen Federal Emergency Management Agency überstehen rund 40 Prozent einen solchen Vorfall nicht. Doch welcher Plan ist für den Ernstfall der richtige? Die besten Desaster-Recovery-Strategien stellt IM-Autor Wolfgang Korne ab Seite 36 vor.