Eigentlich war alles geplant: Nach dem Trainingslager in Südamerika sollten die österreichischen Abfahrer ihre Vorbereitung auf den europäischen Gletschern fortsetzen. Doch hohe Temperaturen und schwindende Gletscher machten ein Speed-Training unmöglich. Der ÖSV reagierte kurzfristig und schickte die Abfahrer noch einmal für zwei Wochen nach Chile. Mit dabei waren rund 250 Kilogramm Material pro Athleten, das kurz zuvor erst nach Europa zurückgeflogen worden war. Ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn der Plan auf die Realität trifft. Und eine Situation, die viele Supply Chains nur allzu gut kennen.

Lieferketten werden unberechenbarer und verändern sich schneller, als klassische Planungsprozesse reagieren können. Das Sales & Operations Planning (S&OP) folgt in den meisten Unternehmen einem Monatsrhythmus. Doch ein ausgefallener Lieferant, eine plötzliche Nachfrageschwankung oder ein Qualitätsproblem warten nicht auf die nächste Planungsrunde. Sie verlangen Entscheidungen im Tages- oder Wochentakt. So entsteht eine Lücke zwischen der langfristigen Planung und dem, was täglich am Shopfloor passiert. Genau hier setzt Sales & Operations Execution (S&OE) an, und entsprechend wächst seine Bedeutung. Künstliche Intelligenz übernimmt dabei zunehmend Aufgaben in Analyse, Prognose und Entscheidungsunterstützung. Ein Grundsatz bleibt jedoch bestehen: Der Mensch ist aktiv eingebunden und trifft die finale Entscheidung.

Fraunhofer Austria verbindet fundiertes Supply-Chain-Know-how mit Kompetenz in Data Science und Künstlicher Intelligenz. So helfen wir Unternehmen, S&OE wirksam, datenbasiert und KI-unterstützt zu etablieren. Die Grundlage ist ein passendes KPI-Framework. Nur was gemessen wird, lässt sich gezielt steuern. Dazu werden zunächst Kennzahlen definiert, die die kurzfristige operative Planung transparent und messbar machen. Sie zeigen, wie gut die Planung umgesetzt wird, wo Abweichungen entstehen und wie schnell auf Störungen reagiert werden kann. Zur Unterstützung der Planenden, entwickeln wir KI-gestützte Entscheidungsunterstützungstools, die Störungen frühzeitig erkennen und konkrete Handlungsempfehlungen liefern. Das Ergebnis: Unternehmen reagieren schneller und fundierter auf Veränderungen und steigern ihre operative Exzellenz nachhaltig.

Auch der ÖSV hat schnell entschieden, damit die Speed-Vorbereitung nicht ins Wasser fällt. Teuer wurde die Umplanung vor allem, weil das Material zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Rückweg nach Europa war. Künftig sollen zwei Chile-Reisen fix eingeplant werden. Genau so wirkt das Zusammenspiel von S&OE und S&OP: Störungen früh erkennen, rasch und fundiert reagieren und die Erkenntnisse in die nächste Planungsrunde einfließen lassen. Ist Ihre Supply Chain für den nächsten Wetterumschwung gerüstet, oder fliegt auch Ihr Material zweimal über den Atlantik?

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