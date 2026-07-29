Seit Oktober 2023 ist die Route durch das Rote Meer und den Suezkanal von Houthi-Angriffen gezeichnet: über 100 attackierte Handelsschiffe, vier gesunkene, eines gekapert, mindestens acht getötete Seeleute – und ein Verkehrsrückgang von rund 60 Prozent, der nie vollständig aufgeholt wurde.

Erst im November 2025 mehrten sich erste Anzeichen einer Entspannung, und die Suezkanal-Behörde (SCA) forderte die großen Container-Linien aktiv zur Rückkehr auf. SCA-Chef Ossama Rabiee ließ sich demonstrativ an Bord der 16.020-TEU-Einheit CMA CGM Jules Verne ablichten, die als erstes großes Schiff nach der Krise wieder nordwärts durch den Kanal fuhr, nachdem sie zuvor die Meerenge Bab-el-Mandeb passiert hatte.

Auch die CMA CGM Helium absolvierte damals ihre Jungfernfahrt über diese Route. Die SCA verwies auf neue Sicherheitsmaßnahmen – feste Lotsen, Schlepperbegleitung, permanente Überwachung durch die Verkehrsleitzentrale – und auf einen Waffenstillstand in der Region.

Die Bilanz der Krise seit Oktober 2023 blieb dennoch bedrückend, sodass etwa Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen trotz spürbar ruhigerer Lage noch keinen Grund für eine baldige Rückkehr erkannte, und Maersk-CEO Vincent Clerc von einem großen Schritt, der aber erst durch eine gefestigte Waffenruhe abgesichert werden müsse, sprach.