Nach der Genehmigung der strategischen Partnerschaft zwischen der Schwarzmüller Gruppe und der Krone Nutzfahrzeug Gruppe durch die Europäischen Kartellbehörden Ende Dezember 2024 steht die Zusammenarbeit der beiden Traditionsunternehmen auf einer neuen, organisatorisch gefestigten Basis. Die Partnerschaft soll nicht nur die Marktposition beider Unternehmen stärken, sondern auch die Stabilität und Kundennähe im europäischen Nutzfahrzeugmarkt weiter ausbauen.

