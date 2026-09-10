Die meisten heute angebotenen Pick-Roboter arbeiten stationär an einer festen Kommissionierstation. Besonders verbreitet sind Gelenkarmroboter, also klassische Industrieroboter mit mehreren Achsen. Sie greifen Artikel aus einem bereitgestellten Behälter und legen sie in eine Sammeleinheit. Solche Systeme machen 82 Prozent der 33 vom Fraunhofer IML untersuchten Lösungen aus.

Daneben gibt es andere Bauformen. Portalroboter bewegen den Greifer entlang einer Konstruktion über dem Arbeitsbereich. SCARA-Systeme sind auf schnelle Bewegungen in der horizontalen Ebene ausgelegt. Mobile Pick-Roboter wiederum kombinieren Greiftechnik und Fahrzeug und fahren selbst zur Ware.

Die Leistungsunterschiede sind groß. Stationäre Gelenkarmroboter erreichen laut Herstellerangaben zwischen 500 und 1.400 Picks pro Stunde, Portalroboter bis zu 1.200 und SCARA-ähnliche Systeme bis zu 2.000. Mobile Pick-Roboter kommen derzeit auf 70 bis 120 Picks pro Stunde.

Die Werte stammen aus Herstellerangaben und wurden in der Regel unter optimalen Bedingungen erhoben, etwa hinsichtlich Artikelgröße und Gewicht, wie die Studie klarstellt.

Für die reale Leistung ist daher auch entscheidend, wie schnell die Ware zum Roboter gelangt. Mehr als 60 Prozent der untersuchten Systeme verwenden dafür weiterhin Stetigfördertechnik, also etwa Rollen- oder Behälterförderer. Mobile Lösungen für den Zu- und Abtransport spielen bislang eine kleinere Rolle.

Wird ein stationärer Pick-Roboter stattdessen durch Fahrerlose Transportfahrzeuge versorgt, müssen diese in der richtigen Reihenfolge und zum richtigen Zeitpunkt an der Station eintreffen. Dafür braucht es eine entsprechende Steuerung und, je nach Leistungsanforderung, eine größere Zahl an Fahrzeugen.

Die für die Studie befragten Experten weisen darauf hin, dass sonst Bottlenecks entstehen können: Der Pick-Roboter wäre grundsätzlich leistungsfähig genug, kann aber nicht weiterarbeiten, weil der nächste Behälter noch nicht bereitsteht. Um eine mit Stetigfördertechnik vergleichbare Leistung zu erreichen, könne eine entsprechend hohe Zahl an Fahrzeugen erforderlich sein.

Für Unternehmen zählt damit nicht nur die Pickleistung des Roboters, sondern der Durchsatz des Gesamtsystems.