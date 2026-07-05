Viele Abläufe im Distributionszentrum waren bereits automatisiert. Ein automatisiertes Kleinteilelager versorgt die Kommissionierung mit Ware, Fördertechnik und Lagerverwaltung arbeiten eng zusammen. Dennoch blieb ein Arbeitsschritt bislang manuell: die Entnahme der Artikel aus den Behältern und deren Ablage im Versandkarton.

Genau hier wollte OPO Oeschger ansetzen. Die Rahmenbedingungen waren allerdings klar definiert. Das Lagergebäude bietet nur begrenzten Platz, Fördertechnik und Materialfluss sind exakt aufeinander abgestimmt. Eingriffe in die bestehende Infrastruktur oder Änderungen an den Steuerungsprozessen kamen deshalb nicht infrage.

Gesucht wurde keine Standardlösung, sondern ein Roboter, der sich wie ein menschlicher Kommissionierer in den vorhandenen Arbeitsplatz integriert und bestehende Abläufe übernimmt. An dieser Anforderung scheiterten mehrere Anbieter mit ihren standardisierten Systemen.