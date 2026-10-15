Österreichs Güterverkehr ist 2025 erneut zurückgegangen. Laut Statistik Austria wurden auf der Straße insgesamt 549,4 Millionen Tonnen transportiert, um 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Bei österreichischen Fahrzeugen fiel der Rückgang stärker aus, während ausländische Fahrzeuge mehr Güter beförderten.

In der aktuellen dispo-Branchenumfrage beurteilen viele Transport- und Logistikunternehmen ihre wirtschaftliche Situation dennoch positiv. Bis zu 30 Betriebe haben freiwillig an der Befragung teilgenommen. Je nach Frage unterscheidet sich die Zahl der Antworten. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ.

Wie sich Österreichs größte Logistikunternehmen beim Umsatz entwickelt haben, zeigt das aktuelle dispo-Ranking der umsatzstärksten Logistiker Österreichs.