Die Liste der mutmaßlichen Opfer erstreckt sich über 18 Länder. Darunter befinden sich Reedereien, Containerterminals, Hafenbetreiber und Anbieter von IT-Systemen für die Schifffahrt.

Genannt werden unter anderem die Reedereien Ocean Network Express, CULines und T.S. Lines sowie die Hafenunternehmen Santos Brasil und Portonave in Brasilien. In Europa stehen der Terminalbetreiber TTI Algeciras in Spanien und das deutsche Unternehmen HPC Hamburg Port Consulting auf der Liste. Auch Eurogate Tanger in Marokko wird genannt.

Besonders viele Einträge betreffen Südkorea. Laut einer Analyse von SOCRadar entfallen zwölf der 38 Nennungen auf dort ansässige Unternehmen, darunter Terminalbetreiber im Hafen von Busan.

Die Erpresser fordern laut SOCRadar zwischen 2,4 und 14 Millionen US-Dollar in Bitcoin. Als Frist nennen sie den 19. Oktober um 13.27 Uhr koordinierter Weltzeit. Ob die Gruppe tatsächlich mit allen aufgeführten Unternehmen Kontakt aufgenommen hat, ist nicht bekannt.