Die Untersuchung zeichnet zunächst ein klares Bild: KI funktioniert bereits in vielen operativen Anwendungsfällen. Besonders deutlich wird dies bei der automatisierten Dokumentenverarbeitung. Fast 80 Prozent (79,7 %) der Unternehmen, die bereits konkrete KI-Erfolge verzeichnen, nennen Dokumentenextraktion und -verarbeitung als den Bereich mit dem größten operativen Nutzen.

Auch darüber hinaus zeigen sich positive Effekte. 89,5 Prozent berichten von einer höheren Geschwindigkeit und Produktivität. 52,6 Prozent sehen Verbesserungen in der internen Zusammenarbeit, 47,4 Prozent nennen eine höhere Daten- und Prozessgenauigkeit. Weitere positive Auswirkungen betreffen Kostensenkungen (34,6 %), Umsatzwachstum (29,3 %), eine bessere Customer Experience (24,1 %) sowie geringere Risiken (18 %).

Die Studie macht jedoch deutlich, dass diese Erfolge bislang überwiegend in einzelnen Anwendungsfeldern erzielt werden und noch selten zu einer umfassenden Transformation der Unternehmensprozesse führen.