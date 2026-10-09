An der Spitze des aktuellen Rankings steht LKW Walter mit einem vorläufigen Umsatz von 2,82 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025/26. Das Unternehmen hielt damit das Niveau des Vorjahres. Rund ein Drittel seines Transportvolumens wickelt LKW Walter im kombinierten Verkehr ab.

Auf Rang zwei folgt Gebrüder Weiss mit 2,725 Milliarden Euro Umsatz. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem leichten Plus von 0,7 Prozent. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen investierte das Unternehmen weiter in Technologie und Infrastruktur. In Österreich nahm Gebrüder Weiss unter anderem 14 neue Elektro-Lkw in Betrieb.

Rail Cargo Austria belegt mit 2,09 Milliarden Euro den dritten Platz. Das entspricht einem Umsatzplus von 5,9 Prozent. Der europäische Schienengüterverkehr steht allerdings weiterhin unter Druck: Hohe Produktionskosten, Baustellen und eingeschränkte Trassenkapazitäten belasten das Geschäft.

Auf Rang vier folgt die Österreichische Post, die im aktuellen Ranking mit rund 1,72 Milliarden Euro aus dem Paketbereich berücksichtigt ist. Hier ist ein direkter Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt möglich. Bisher wurde der Gesamtkonzernumsatz herangezogen, diesmal hingegen der Umsatz der Paketsparte. Die veränderte Berechnungsgrundlage beeinflusst die Platzierung.

Wie die Unternehmen im Vorjahr gereiht waren, zeigt das Logistiker-Ranking des Vorjahres.