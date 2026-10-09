Logistiker-Ranking 2026 : Österreichs größte Logistiker 2026: Wer sich im schwierigen Markt behauptet

09.10.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Schwache Transportkonjunktur, hoher Kostendruck und Bewegung im Markt: Österreichs Logistikunternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Das aktuelle Ranking von Österreichs größten Logistikern zeigt, wie sich die größten Betriebe entwickeln – und warum die Ergebnisse der begleitenden Branchenumfrage überraschen.
Container truck in ship port for business Logistics and transportation of Container Cargo ship and Cargo plane with working crane bridge in shipyard at sunrise, logistic import export and transport industry background
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Erstveröffentlichung
09.10.2026
Letzte Aktualisierung
09.10.2026
Michaela Holy