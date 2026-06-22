Am 19. Juli wird der neue Fußball-Weltmeister in New Jersey gekürt. Erstmals mit 48 Teams und erstmals seit 28 Jahren mit Österreichs Nationalteam. Ein zunehmender Erfolgsfaktor auf dem Weg zum Weltmeistertitel ist die Nutzung von digitalen Informationen. Im Profifußball liefern Sensoren heute Millionen von Leistungsdaten, KI analysiert Laufwege, Belastungen und Erfolgswahrscheinlichkeiten in Echtzeit. Was auf dem Spielfeld über Sieg oder Niederlage entscheidet, gilt auch im Ersatzteilmanagement: die intelligente Nutzung digitaler Informationen.

Häufig werden Bauteile über Jahre hinweg bevorratet, obwohl sie gar nicht gebraucht werden. Oft ist eine lückenhafte Datenbasis und die dadurch ausgelöste, fehlende Transparenz über Bedarfe, Verfügbarkeiten und Lieferketten der Auslöser. Als Resultat entstehen Abhängigkeiten von Lieferanten, Risiken von Fehlmengen, gewachsener Flächenbedarf und vermeidbare Lagerkosten. Diese wirken sich besonders gravierend aus, wenn man bedenkt, dass lagernde Ersatzteile pro Jahr Lagerkosten von rund 20 Prozent ihres Produktwerts verursachen.

Ein Lösungsansatz für diese Problemstellung ist ein digitales Ersatzteillager. Darunter versteht man die datenbasierte Verwaltung und Steuerung von Ersatzteilen über digitale Systeme. Dabei werden Bestände, Lagerorte, Bedarfe und Bewegungen in Echtzeit erfasst, analysiert und vernetzt, um die Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu erhöhen, Lagerkosten zu senken, alternativer Beschaffungswege wie etwa durch additive Fertigung zu bewerten und Prozesse entlang der gesamten Supply Chain zu optimieren.

Das Potenzial eines digitaler Ersatzteilläger untersucht Fraunhofer Austria aktuell gemeinsam mit Unternehmen aus dem Schienenfahrzeug- und Kraftwerksbetrieb im von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt AM2Scale. Die Zielsetzung des Projekts ist die Reduktion der Ausschussrate, die Steigerung des Anteils additiv gefertigter Ersatzteile sowie eine rund 20-prozentige Kostenreduktion. Dazu wurde ein Reifegradmodell entwickelt, das den Digitalisierungsgrad von Ersatzteilen bewertet sowie eine Aufwandsabschätzung und Priorisierung für die Überführung von Bauteilen in ein digitales Ersatzteillager ermöglicht.

Im modernen Fußball sind Daten längst zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden – auch auf dem Weg zum WM-Titel 2026. Dasselbe gilt für die Ersatzteillogistik: Wer Bedarfe früh erkennt, Bestände transparent steuert und die richtigen Informationen zur richtigen Zeit nutzt, verschafft sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

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