Die globale Entwicklungshilfe steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Nach milliardenschweren Kürzungen durch die größten Geberländer, insbesondere die Vereinigten Staaten und mehrere EU-Mitgliedstaaten, warnen Forschende vor möglichen Folgen, die weit über humanitäre Fragen hinausreichen könnten. Eine aktuelle Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) und des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) untersucht die Zusammenhänge zwischen Entwicklungshilfe, Rohstoffversorgung und internationalen Handelsbeziehungen – und kommt zu Ergebnissen, die auch für die Logistikbranche von erheblicher Bedeutung sind.

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Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine Entwicklung, die die internationale Zusammenarbeit grundlegend verändert. Laut OECD haben 26 OECD-Staaten ihre Entwicklungshilfe im Jahr 2025 reduziert. Gleichzeitig wurde mit USAID die weltweit größte Entwicklungsagentur im Juli 2025 aufgelöst. Damit verschieben sich nicht nur Finanzströme, sondern möglicherweise auch die Rahmenbedingungen für globale Lieferketten und Rohstoffversorgung.

Die Studie basiert auf einer außergewöhnlich breiten Datengrundlage. Die Forschenden kombinierten das OECD Creditor Reporting System mit internationalen Handelsdaten und analysierten mehr als 1,7 Millionen Entwicklungsprojekte sowie Handelsströme zwischen rund 200 Ländern. Nach Angaben der Autoren handelt es sich um eine Untersuchung von bislang beispiellosem Umfang.