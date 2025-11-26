Automotive Rübig : Anlagenbauer Rübig über 50 Prozent Zollaufschlag in den USA: "Das nimmt kein Betrieb mehr ab“

26.11.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die Rübig-Gruppe spürt die globalen Verwerfungen in den Lieferketten: Beschaffungszeiten ziehen sich, Lagerbestände steigen und hohe Zölle in den USA bremsen das Anlagenbaugeschäft. Gleichzeitig setzen chinesische und indische Anbieter Europa mit Kampfpreisen unter Druck.
Bernd Ruebig

"Wir haben aktuell Anlagen bei uns im Lager stehen, die verkauft sind, aber die der Kunde wegen der Zollthematik nicht abholt". 
Bernd Rübig, CEO Rübig Gruppe

 

- © dp photography

Erstveröffentlichung
26.11.2025
Letzte Aktualisierung
26.11.2025
Daniel Pohselt