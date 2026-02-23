In Brüssel wächst der politische Druck. Die EU-Kommission will das Urteil sorgfältig prüfen und drängt auf rasche Klarheit aus Washington. Ziel ist Stabilität und Vorhersehbarkeit im transatlantischen Handel.

Parallel reagiert das Europäische Parlament. Nach dem Urteil und den neuen Ankündigungen will die EU die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Zunächst sollen detaillierte Informationen über das neue US-Zollprogramm vorliegen.

Das Parlament pausiert daher die Arbeit an der Umsetzung der bereits geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington. Vorerst wird nicht über die Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte abgestimmt.

Der zugrunde liegende Kompromiss stammt aus dem vergangenen Sommer. Die USA hatten nach zuvor höheren Drohungen einen Zollsatz von 15 Prozent zugesagt. Die EU versprach im Gegenzug, Zölle auf zahlreiche US-Industrieprodukte vollständig zu streichen. Dieses Versprechen ist bisher nicht umgesetzt. Nun wird die Arbeit daran ausgesetzt.