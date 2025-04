Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat in Uttendorf (Bezirk Braunau) sein erstes „grünes“ Werk in den Testbetrieb genommen. Das Werk ersetzt den bisherigen Gasofen durch einen industriellen Elektroofen, der speziell für die Produktion von Hintermauerziegeln konzipiert ist. Durch diese Umstellung werden die CO₂-Emissionen um bis zu 90 Prozent reduziert. Der Konzern investierte rund 30 Millionen Euro und benötigte für den Umbau des Standorts 24 Monate.

Das neue Werk hat eine Produktionskapazität von 270 Tonnen Ziegel pro Tag und wird aktuell auf seine Effizienz geprüft, teilte Wienerberger am Donnerstag mit. Der Standort wird von Gerhard Pichler geleitet, unterstützt von einem Team aus 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den reibungslosen Ablauf sicherstellen.