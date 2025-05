In einer Zeit, in der Fachkräftemangel immer drängender wird und Organisationen sich zunehmend hybriden oder dezentralen Arbeitsmodellen zuwenden, stellt sich die Frage, was gutes Management ausmacht. Ein zentrales Thema: Vertrauen.

>>> Das sind Österreichs beste Fachhochschulen 2025

In der Management-Insights Lecture, die kürzlich gemeinsam mit Harald Rametsteiner, Lehrgangsleiter des MBA General Management an der Fachhochschule des BFI Wien & E-Learning Group, und Jörg Spreitzer, Managing Partner bei Great Place to Work stattfand, wurde dieses Thema intensiv diskutiert. Das Gespräch der beiden Experten hob hervor, dass Vertrauen heute eine der entscheidenden Ressourcen für die langfristige Bindung von Mitarbeitenden und die Sicherstellung von Unternehmenserfolg darstellt.