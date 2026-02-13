Frauen stellen in Österreich rund 48,5 Prozent aller unselbständig Beschäftigten – doch in der Industrie spiegelt sich diese nahezu paritätische Verteilung nicht wider. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Die heimische Industrie bleibt in vielen Bereichen deutlich männlich dominiert. Gerade deshalb ist ein Ranking der 250 wichtigsten Frauen der österreichischen Industrie mehr als eine Würdigung einzelner Karrieren – es ist ein Signal für strukturellen Wandel.

Im verarbeitenden Gewerbe liegt der Frauenanteil unter 40 Prozent, im Bauwesen noch deutlich darunter. Besonders ausgeprägt ist die Unterrepräsentation in technischen Lehrberufen. In der Metallbearbeitung etwa beträgt der Anteil weiblicher Lehrlinge lediglich rund acht Prozent. Damit beginnt die Schieflage bereits am Beginn der beruflichen Laufbahn. Die geringe Präsenz von Frauen in technischen Ausbildungswegen wirkt sich langfristig auf Fachkräfteentwicklung und Führungsebenen aus.

Auch in Leitungsfunktionen zeigt sich eine klare Differenz. Frauen besetzen in Österreich insgesamt 34,9 Prozent der leitenden Positionen – doch branchenspezifische Studien weisen darauf hin, dass der Anteil in technischen und industriellen Sektoren meist noch unter diesem Durchschnitt liegt. Mit steigender Hierarchieebene sinkt die Repräsentanz weiter – ein Phänomen, das häufig als „gläserne Decke“ beschrieben wird.